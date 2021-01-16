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Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi

Fenerbahçe transferde genç bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı istiyor.Fenerbahçe sezon başında da ilgilendiği Burak Kapacak için kulübü Bursaspor ile temaslara başladı.

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Fenerbahçe sezon başında da ilgilendiği Burak Kapacak için kulübü Bursaspor ile temaslara başladı. Burak Kapacak da Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulübüne iletti.

Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki Burak Kapacak bu sezon TFF 1. Lig'de 17 maça çıktı ve 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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