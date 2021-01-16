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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye karşı bir soruşturma daha açıldı

FRANSA Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Rus şirketi çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında ön soruşturma başlattı.

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Yeni soruşturmanın, Sarkozy’nin 2012’de seçimleri kaybettikten sonra tekrar avukatlığa döndüğü sırada, Rusya’da yaptığı iddia edilen danışmanlık faaliyetiyle ilgili olduğu ifade edildi. Mediapart’ın haberine göre, Sarkozy 2019’da Rusya’da, Fransız şirketi Axa’nın ortağı olduğu ‘RESO’ sigorta şirketiyle sözleşme imzaladı. Axa ise Sarkozy’nin kurduğu ‘Realyze’ adlı hukuk firmasının büyük müşterilerinden biri.

Birkaç yıllığına yapılan sözleşmenin maliyetinin 3 milyon Euro olduğu ifade edilirken Sarkozy’nin hesabına geçen yıl Rusya’dan 500 bin Euro para transfer edildiği öne sürüldü.

Lobi faaliyetlerine mi katıldı?

Haberde, “Soruşturma, eski devlet liderinin tamamen yasal olan danışmanlık faaliyetini mi yürüttüğü yoksa Rus oligarklar adına potansiyel suç olan lobi faaliyetlerine katıldığını belirlemeye çalışıyor” dendi. Dosyanın, geçen yaz aylarında, Tracfin mali istihbarattan bilgi alındıktan sonra açıldığını bildirildi.

Savcılık, aralık ayında Sarkozy’nin, yolsuzluk davası kapsamında ikisi şartlı olmak üzere 4 yıl hapse mahkum edilmesini talep etmişti. Sarkozy, tüm suçlamaları reddediyor.

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