Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Menfur saldırıları şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılarılarla ilgili açıklamada bulundu.

Fuat Oktay açıklamasında, yapılan saldırıları kınayarak, eleştiride bulundu.

"Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir"

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.