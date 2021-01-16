Ukrayna, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

UKRAYNA Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaygınlığına göre ülkelerin farklı kategorilere ayrıldığı listeyi güncelledi. Daha önce kırmızı kategoride bulunan Türkiye'nin yeşil kategoriye geçmesiyle Türkiye'den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina (izolasyon) uygulaması kaldırıldı.

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Türkiye, Ukrayna'da 18 Aralık 2020den bu yana kırmızı listede bulunuyordu. Ukrayna'da kırmızı kategorideki ülke sayısı son bir haftada 78den 66ya geriledi.

PCR test sonucu ibraz etme zorunluluğu kalktı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Ukrayna makamlarınca Kovid-19'un yaygınlığına göre ülkeler kırmızı veya yeşil kategoriye alınmaktadır.

Bugün itibarıyla ülkemizin yeşil listede yer aldığı görülmektedir. Buna göre, PCR test sonucu ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır bilgisine yer verildi.

Ukrayna'ya girmek isteyen yabancı uyrukluların, Kovid-19 tedavi masraflarını kapsayan, Ukrayna'd