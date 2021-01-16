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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener hacı olduğu için aşı fotoğrafı paylaşmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aşı fotoğrafını paylaşmamasının nedeni belli oldu. Hacı olan Akşener, omzu görüneceği için görüntü paylaşmadı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, siyasileri aşı olmaya çağırdı Bu çağrıya dün MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener aşı olarak karşılık verdi. 

Akşener, Twitter hesabından "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum." dedi. Ancak Akşener'in fotoğraf paylaşmaması dikkat çekti. Nedeni bir süre sonra anlaşıldı.

Akşener, hacı olması nedeniyle, omzu göründüğü için, aşı olurken fotoğrafını paylaşmadı.

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