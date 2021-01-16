Fenerbahçe'den transferde çifte bomba! 4 isimle yollar ayrılıyor
Mesut Özil ile yılın bombasını patlamaya hazırlanan Fenerbahçe, iki transferi bitirdi. Erol Bulut, takımdan ayrılacak 4 ismi belirledi. İşte detaylar...
ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan Falcao ile ilgili gelen bir soruya Merritt Paulson, "Falcao, üst düzey bir oyuncu ve karakter. Onu MLS'de görmek isterdim. Ancak, Timbers olarak Falcao ile ilgilenmiyoruz. Falcao'yu seven Timbers taraftarları adına bunları söylediğim için üzgünüm." açıklamasını yaptı.
Arsenal'in Alman yıldızı Mesut Özil ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Macar stoper Attila Szalai ve Queens Park Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcusu Bright Osayi- Samuel ile anlaşma sağladı. Takıma yeni katılacak isimlere yol açmak için de yoğun mesai harcayan Kanarya'da 4 isimle yollar ayrılacak. Erol Bulut'un raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek isimler netleşti. Nabil Dirari Lemos, Kemal Ademi ve Perotti ile yollar ayrılacak.
Sky Sports editörü Lyall Thomas'ın haberine göre West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'a yapılacak kiralama teklifinde West Bromwich'in sezon sonu ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi. 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Diagne, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 9 gol attı. Toplamda ise Diagne'nin bu sezon 18 maçta 11 golü bulunuyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivaspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samsun temsilcisi, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile anlaştı. Karadeniz ekibinin, orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.