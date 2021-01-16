İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknoloji üssü GAMER'i Hakan Çelik'e anlattı

İçişleri Bakanlığı'nın kritik önemdeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı kapılarını Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerli mesajlaşma yazılımlarından elektronik kelepçe uygulamasına kadar bakanlığın teknolojik atılımlarını anlattı.

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GAMER, yani Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi. Yerli İHA ve SİHA'lardan alınan görüntüler, Türkiye'nin dört bir yanından elde edilen kamera kayıtları hepsi bu merkezde toplanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu GAMER'deki gelişmeleri Hakan Çelik'e anlattı.

Soylu İçişleri Bakanlığı'nın teknolojik dönüşümünü "Bilim kurgu filmlerinde gördüğüm pek çok olgu burada gerçeğe dönüştü" sözleriyle ifade etti.

Tüm teknolojinin Türk uzman, mühendis ve yazılımcıların ortak emeği olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, bu sayede terörle mücadelede önemli mesafe katedildiğini belirtti.

Soylu, terörle mücadelede kurumların birarada çalışmasının önemine de dikkat çekti. TSK, Emniyet, Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik etkin çalışmasının kılındığını bunu sağlayanın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna vurgu yaptı.

Soylu 15 ilde pilot uygulaması yapılan elektronik kelepçe uygulamasını da anlattı. GAMER'e kurulan bin kapasiteli izleme merkezi sayesinde elektronik kelepçe sisteminin 81 ile yaygınlaşacağını belirtti.

Çok tartışılan WhatsApp ve veri gizliliği konusu

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Emniyet'te WhatsApp'a alternatif yerli uygulamaların kullanıldığını belirtti. Programın her türlü imkanı sunduğunu ifade etti.

Bakan Soylu'nun gündeminde trafik kazalarıyla mücadelede vardı. Ölümlü kaza oranında önemli düşüş olduğunu söyledi İçişleri Bakanı. Trafik güvenliği ile ilgili dikkat çekici 5 kamu spotunun yakında televizyonlarda yayınlanacağını belirtti.

Filmlerde engelli yüzücü Sümeyye ve Milli Basketbolcu Shane Larkin'in oynadığını söyledi.