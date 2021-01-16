Erdoğan böyle duyurdu: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Manisa'daki toplu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır." diyen Erdoğan, "Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir." açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalarda bulundu. "Toplam yatırım bedeli 1.37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum." mesajını veren Erdoğan, "Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji." bilgisini verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yatırım bedeli 1.37 milyar dolar

- Göreve geldiğimizden bu yana doğalgaz dağıtımına yaptığımız yatırımları 27 milyar liradır. Bugün doğalgaza kavuşan nüfus 68 milyondur. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

- Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz.

"Merkez ülke olmayı hedefliyoruz"

- (Bağımsız enerji, güçlü Türkiye) diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz.

"Jeotermal kurulu gücümüz, 1613 megavata ulaşmıştır"

- 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır.

Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir.

Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji.