İstanbul'da 40 santimetre kar bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika hava durumu raporuna göre, İstanbul'da kar yağışı bugün öğle saatleriyle birlikte yeniden etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul’da 40 santimetre kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olacağını açıkladı. İstanbul'daki kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor. İstanbul’da 40 santimetrelik kar yağışı bekleniyor.
Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına dönecek.
Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de 'Pazar günü biraz sürprizler var' diyerek İstanbul'daki kar yağışı için pazar gününe dikkat çekmişti. Sürmeli, "Pazar gündüz sıkı bir kar var. Eğer okullara gidiyor olsaydık okul tatili gelebilirdi. Kardan adam kıvamında yağışlar gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.