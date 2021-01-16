BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  BEŞİKTAŞ

Cyle Larin Beşiktaş'ta coştu Belçikalılar pişman oldu

Belçika basını, Cyle Larin'in Beşiktaş'ta yükselen performansı üzerine Belçika kulüpleri adına kaçırılan bir fırsat olduğunu yazdı.

Abone ol

Beşiktaş'ın  bu sezon performansıyla göz dolduran en golcü futbolcusu olan Cyle Larin, Alman ve İngiliz kulüplerinin radarında. Belçika basını, geçtiğimiz sezon Zulte Waregem’de kiralık oynayan Larin’in yükselen performansını mercek altına aldı.

Zulte’nin mali problemler nedeniyle 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmadığı Larin’in piyasa değerinin 5.5 milyon euroya yükseldiğini, Beşiktaş’ın ise oyuncu için 10 milyon euro istediğini yazdı. Voetbal’ın haberine göre; Dijon’un istediği Larin’in, Belçika kulüpleri adına kaçırılan bir fırsat olduğu ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merkel'in partisi CDU’nun yeni başkanı Armin Laschet seçildi
İş kadını hayatını şokunu yaşadı 210 bin dolarını kaptırdı
Antalya'da market sahibinin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı
Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman? Ziya Selçuk açıkladı
Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası geldi eşiyle arası bozuldu karısı sorguya çekti
Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri 1 Şubat'ta sona erecek
Bakan Çavuşoğlu'na 'Keşmir' teşekkürü: Açıklamaları cesur ve yürekli
Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor video detayı bomba
Habertürk yazarı Kübra Par böyle takdir etti: Koca’nın yaptığı cesaret ister
İspanya: Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin memnunuz
Yorumlar