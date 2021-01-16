Cyle Larin Beşiktaş'ta coştu Belçikalılar pişman oldu

Belçika basını, Cyle Larin'in Beşiktaş'ta yükselen performansı üzerine Belçika kulüpleri adına kaçırılan bir fırsat olduğunu yazdı.

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Beşiktaş'ın bu sezon performansıyla göz dolduran en golcü futbolcusu olan Cyle Larin, Alman ve İngiliz kulüplerinin radarında. Belçika basını, geçtiğimiz sezon Zulte Waregem’de kiralık oynayan Larin’in yükselen performansını mercek altına aldı.

Zulte’nin mali problemler nedeniyle 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmadığı Larin’in piyasa değerinin 5.5 milyon euroya yükseldiğini, Beşiktaş’ın ise oyuncu için 10 milyon euro istediğini yazdı. Voetbal’ın haberine göre; Dijon’un istediği Larin’in, Belçika kulüpleri adına kaçırılan bir fırsat olduğu ifade edildi.