BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  DÜNYA

29 yaşındaki kadın 5 yıldır kafese kapatıldı ailesi kıza çuval giydirdi nedeni herkesi şoke etti

Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı genç kadın tedavi için gerekli ilaçların masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı. Aile, kızlarının giysilerini yediği gerekçesiyle çuvallarla elbise yaptı.

Abone ol

Filipinler ailesi tarafından 5 yıldır kafeste tutulan kızı konuşuyor. Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı.Yerel medyanın haberine göre, Bebe’in 2014’te depresyon teşhisi konulmadan önce  bir dükkanda çalıştığını, genç kadının tedavisi için ilaç masaraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından 5 yıldır demir kafese kapatıldığını aktardı.

İlaç masrafları karşılanmayınca kafese hapsedildi

Filipin medyası, Bebe'nin tedavisine yönelik ilaç masraflarını karşılayamaması nedeniyle ikinci kez depresoyona girdiği, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı. Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe’in şiddetli ataklar yaşadığını ifade ederek, "Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi. Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi. Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, " Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.

Kıyafetlerini yediği için çuval giydirdiler

Yetkililerden Bebe için yardım bekleyen aile, genç kadının durumunu sosyal medyadan paylaştı. Videoda genç kızın çuval giydiği görülürken, aile bu durumu " Kızımız yiyeceklerini yemeye çalıştığı için çareyi çuval giydirmekte bulduk" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cyle Larin Beşiktaş'ta coştu Belçikalılar pişman oldu
Almanya Başbakanı Merkel'in partisi CDU’nun yeni başkanı Armin Laschet seçildi
Erdoğan böyle duyurdu: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir
Antalya'da market sahibinin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den Dağlık Karabağ açıklaması! Şuşa’da ilkokul yapılması talimatı verdi
Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası geldi eşiyle arası bozuldu karısı sorguya çekti
Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri 1 Şubat'ta sona erecek
Bakan Çavuşoğlu'na 'Keşmir' teşekkürü: Açıklamaları cesur ve yürekli
Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor video detayı bomba
Habertürk yazarı Kübra Par böyle takdir etti: Koca’nın yaptığı cesaret ister
Yorumlar