Galatasaraylı Luyindama'ya Aston Villa talip

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama'ya İngiltere Premier Lig'den talip var.

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İngiliz basını Galatasaray’ın cazip bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmya hazır olduğu Luyindama’ya Aston Villa’nın da talip olduğunu iddia etti. Aston Villa uzun süredir Kongolu stoperi takip ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Luyindama için 12 milyon Euro'luk alt limit belirlediği ve Ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde, bundan daha düşük bir rakama oyuncuyu kesinlikle bırakmayacak.

Teknik direktör Fatih Terim, milli takımın yıldızı İrfan Can'ı çok istiyor. Oyuncu da hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor.