CHP'li 2 vekil Genel Merkez'in cevap vermediği olay mektubu paylaştı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, parti yönetimine yazdıkları ancak cevap alamadıkları sert eleştirilerle dolu mektubu paylaştı.

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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor. Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Parti yönetimini yerden yere vurdu

Mektupta HDP ile örtülü işbirliği eleştirilirken, küskün isimlerin partiye yeniden kazandırılması çağrısı yapıldı. AK Parti'den kopan partilere "dost" tanımı yapılmasına tepki gösterildi. Açıklamada, gerçek dostların, çiftçi, emekli, öğrenci ve işçilerin olduğu belirtildi. Mektupta "CHP, FETÖ işgaline nezaret eden Abdullah Gül ve türevlerine onların etki alanlarına mahkum değildir." ifadelerine de yer verildi.

"Hiçbir adım atılmamıştır"

Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."