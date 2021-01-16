BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  CHP

CHP'li 2 vekil Genel Merkez'in cevap vermediği olay mektubu paylaştı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, parti yönetimine yazdıkları ancak cevap alamadıkları sert eleştirilerle dolu mektubu paylaştı.

Abone ol

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor. Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Parti yönetimini yerden yere vurdu

Mektupta HDP ile örtülü işbirliği eleştirilirken, küskün isimlerin partiye yeniden kazandırılması çağrısı yapıldı. AK Parti'den kopan partilere "dost" tanımı yapılmasına tepki gösterildi. Açıklamada, gerçek dostların, çiftçi, emekli, öğrenci ve işçilerin olduğu belirtildi. Mektupta "CHP, FETÖ işgaline nezaret eden Abdullah Gül ve türevlerine onların etki alanlarına mahkum değildir." ifadelerine de yer verildi. 

"Hiçbir adım atılmamıştır"

Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da evinin çatısına düştü korkunç sesle irkildi bulduğu şey zengin edecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla konuştu: Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz
29 yaşındaki kadın 5 yıldır kafese kapatıldı ailesi kıza çuval giydirdi nedeni herkesi şoke etti
Cyle Larin Beşiktaş'ta coştu Belçikalılar pişman oldu
İş kadını hayatını şokunu yaşadı 210 bin dolarını kaptırdı
Erdoğan böyle duyurdu: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir
Antalya'da market sahibinin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı
Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman? Ziya Selçuk açıkladı
Devlet Bahçeli'den Dağlık Karabağ açıklaması! Şuşa’da ilkokul yapılması talimatı verdi
Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası geldi eşiyle arası bozuldu karısı sorguya çekti
Yorumlar