Kemal Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla konuştu: Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geliri olmayan ya da geliri belli bir rakam altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçirmek istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası olsa bu dramlar yaşanmazdı" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, farklı illerden 72 ev kadınının sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, en büyük sıkıntıyı ev hanımlarının çektiğini belirterek, "Ev kadınları sonuçta evdeki mutfaktan sorumlu, çocukların beslenmesinden sorumlu; çocukların güzel bir hayat kazanmasını, sürdürmesini istiyor bütün anneler. Haklı olarak da bütün annelerin en büyük özlemi o zaten; çocuklarının güzel bir okula gitmesi, mezun olması, başarılı olması, bütün annelerin ortak özlemi, bütün babaların ortak özlemidir bu aslında. Ama bugün yaşadığımız şartlar çok ağır" düşüncesini dile getirdi.

"Torpil' denilen olayın kalkması lazım"

Kılıçdaroğlu, işsiz mühendislerle de görüştüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: Fakülteleri bitirmişler, üniversiteyi bitirmişler; ziraat mühendisi var, endüstri mühendisi var, jeoloji mühendisi var, kimya mühendisi var, çok sayıda mühendis işsiz. Kütahya’dan katılan genç bir kadın mühendis arkadaşımız dedi ki 'KPSS'ye girdim, 90 puan aldım, 60 puan alan kazandı; ama beni elediler'. Söylediğim gibi 'torpil' denilen olayın kalkması lazım, hak edenin bir yerlere girmesi lazım. Hak eden insanın hakkını elinden alıp başka birisine teslim etmek kadar acı veren bir şey yok. Ama biz bunları değiştireceğiz. Biliyorum; gençlerin bir kısmında umutsuzluk var. Ama anneler size söz veriyorum; bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Ama bunları bitirmek için ortak çalışmak lazım. Ortak bir hedefe kilitlenmek lazım.

"Aile Destekleri Sigortası olsa bu dramlar yaşanmazdı"

Kılıçdaroğlu, ev hanımlarının sosyal haklarının olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Biz Aile Destekleri Sigortası diye bir sigorta dalını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aile Destekleri Sigortası’nın temel hedefi şu; geliri olmayan veya geliri belirli bir rakamın altında olan ailelere doğrudan doğruya devletin destek vermesidir. Aile Destekleri Sigortası olsaydı bu dramların hiçbirisi olmazdı.

Nasıl olacak?

Çünkü nasıl işsiz kalan kişi işsizlik sigortasından yararlanıyorsa, gelirin belli bir rakamın altına düşmesi ve ailenin hiç gelirinin olmaması halinde Aile Destekleri Sigortası’ndan asgari bir gelir, üstelik evdeki kadının banka hesabına yatacak. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Kadın gidecek bankadan parasını çekecek. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev kadınlarıyla yaptığı görüşmeye, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir eşlik etti.