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Trump döneminin son idam mahkumu Higgs infaz edildi

ABD'nin Indiana eyaletinde üç kadının ölümünden dolayı suçlu bulunan Dustin Higgs idam edildi. Higgs, Trump döneminde cezası infaz edilen 13. ve son isim oldu.

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ABD’nin Indiana eyaletinde, üç kadının kaçırılıp öldürülmesinde azmettirici olmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki Dustin Higgs, kaldığı federal hapishanede yerel saatle 01.23’te idam edildi.

Azmettirici olarak suçlu bulunmuştu

Higgs, 1996 yılında üç kadının doğal yaşam parkında öldürülmesi olayında azmettirici olarak suçlu bulunmuş, 2001 yılında idama mahkum edilmişti. Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. ve son mahkum oldu.

Trump’a mektup

Higss’in avukatı, ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektupta, “Higgs’i gerçek katilden daha ağır bir şekilde cezalandırmak keyfi ve adaletsizdir” diyerek idam cezasının iptalini talep etmişti.

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