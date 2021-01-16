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Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın mı?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının konuk olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kırgın mısınız? sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Türkiye Değişim Partisi'nin kurarak siyaset arenasında kendi yoluna giden Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programında Tahir Sarıkaya'nın konuğu oldu. Başta yeni kurulan partisi olmak üzere CHP'de yaşanan Atatürk krizi hakkında açıklama yapan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kırgın mısınız? sorusuna da yanıt verdi.

'İyi günlerin hatrına gereken sevgi ve saygıyı gösteririz'
Sarıgül, 'Ben etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum. benim geldiğim coğrafya rüzgarı sert, delikanlısı mert. Bizim bir töremiz var, ben bir anadolu çocuğuyum. Biz bir sofrada beraber oturduysak, yemek yediysek, iyi günlerimiz olduysa, o iyi günlerin hatrına gereken sevgi ve saygıyı gösteririz.' ifadelerini kullandı.

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