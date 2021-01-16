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Teknik uzman Raşit Arslanoğlu'ndan 'doları olanları üzecek' uyarı! Bu seviye aşılmadıkça...

Para piyasaları teknik analisti Murat Raşit Arslanoğlu, dolar hakkındaki son analizini paylaştı. Arslanoğlu, dalgalı seyri ile yatırımcısını tedirgin eden doların düşüşe devam edeceği görüşünde... Arslanoğlu, '7.52-7.55 TL bandı aşılmadıkça, gerilemenin, ilerleyen dönemde de devam edeceği düşüncesindeyim.' dedi.

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Geçtiğimiz haftaya ABD'deki teşvik paketi belirsizliği nedeniyle sert bir düşüşle başlayan dolar 7.24'ü gördü. Dolar kapanışa doğru toparlama yaparak, haftayı 7.47 seviyesinde kapattı. Dolar kurundaki yükselişi değerlendiren teknik piyasa uzman Murat Raşit Arslanoğlu, yaptığı analizi paylaşıp yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu. Arslanoğlu, '7.52-7.55 TL bandı aşılmadıkça, gerilemenin, ilerleyen dönemde de devam edeceği düşüncesindeyim' ifadelerini kullandı.

Dolardaki düşüş sürecek mi?
Dolardaki 2 aylık periyotu sosyal medya hesabından değerlendiren M. Raşit Arslanoğlu dolarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Arslanoğlu, şunları söyledi;

"Dolar - TL Şu anda, elimizdeki son veri : 15 Ocak 2021 Cuma günü kapanış verisi olan 7.4623'dür.. (Bu veri, Matriks veri terminalinden alınmıştır).. Bu veri ile bakıldığında; 6 Kasım 2020'de gerçekleşen 8.5832 ZİRVE seviyesinden itibaren, bugüne, aynen beklendiği gibi, düşüş trend çizgisi altında hareket etmiş olan bir Dolar-TL görmekteyiz..

Bu bant aşılmadıkça, 6 Kasım 2020'den beri beklendiği gibi ilerlemekte olan düşüş trend çizgisi altındaki hareketin, ilerleyen dönemde de, devam edeceği düşünülür..

(Bandın aşılması halinde ise; 6 Kasım 2020-7 Ocak 2021 arasındaki 8.5832'den 7.2406'ya yaşanan gerileme, geçmiş bi yükselişin düzeltmesi yaşanmış şeklinde değerlendirilecektir. Böylesi bir durumda, ilk etapta, 7.64-7.73 ve 7.86 TL gibi gibi dirençlere doğru, yükselişler yaşanabilir)

Dolayısıyla, 6 Kasım 2020 sonrası, en kritik haftalardan birine başlayacağız..  

7.52-7.55 TL bandı aşılmadıkça, gerilemenin, ilerleyen dönemde de devam edeceği düşüncesindeyim.. ( aşılması halinde, elbette düşüncem değişir..) Dolar-TL'yi, bu şekilde izliyorum."

Dolar kaç TL?

Dolar kuru haftanın son işlem gününde yükselişe geçti hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru haftayı yükselişle 7 lira 47 kuruş bandında tamamladı. Euro ise 9 lira 2 kuruşta haftayı kapattı. 

Kaynak: Milli Gazete

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