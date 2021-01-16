Fiat ve PSA Grubu'nun birleşmesi resmen tamamlandı dünyanın dördüncü üreticisi olacaklar

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı. Yeni şirket Stellantis'in hisse senetleri 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

Abone ol

Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme bugün yürürlüğe girdi.

Açıklamaya göre, daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

170 milyar avroluk ciro ile dünyanın 4. otomobil üreticisi olacak

Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.