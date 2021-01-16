Kırşehir'de yolcu otobüsü şoförü kalp krizinden öldü

KIRŞEHİR'de yolcuları indirdikten sonra dinlenmek için otobüsün arka koltuğunda uzanan şoför Nihat Tok (51) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinden yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü Nihat Tok, Kırıkkale Terminali'nde yolcularını indirdikten sonra dinlenmeye çekildi. Nihat Tok, muavine sırtının ağrıdığını söyleyerek, otobüsün arka koltuğunda uzandı. Muavin, yaklaşık 1 saat sonra şoförü uyandırmak istedi.

Tok'un hareket etmemesi üzerine ise polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tok'un öldüğü belirlendi. Polis, otobüste inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tok'un cesedi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.