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Trabzon'da oğlunun kabri başında kalp krizinden yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

TRABZON’un Çaykara ilçesinde Mehmet Kahveci (75), 3 yıl önce vefat eden oğlunun kabri başında ölü bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Kahveci, oğlunun yanında toprağa verildi.

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Olay, dün, ilçenin Yeşilalan Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Kahveci, geri dönmedi. Aile fertleri, Mehmet Kahveci’nin 3 yıl önce karaciğer hastalığından vefat eden oğlu Yakup Kahveci’nin (36) kabrini ziyarete gittiğini öğrendi. Mezarlığa giden aile fertleri, Mehmet Kahveci’yi yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kahveci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

​Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Kahveci, ilçede kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.

Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde Mehmet Kahveci (75), 3 yıl önce vefat eden oğlunun kabri başında ölü bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Kahveci, oğlunun yanında toprağa verildi.

Olay, dün, ilçenin Yeşilalan Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Kahveci, geri dönmedi. Aile fertleri, Mehmet Kahveci’nin 3 yıl önce karaciğer hastalığından vefat eden oğlu Yakup Kahveci’nin (36) kabrini ziyarete gittiğini öğrendi. Mezarlığa giden aile fertleri, Mehmet Kahveci’yi yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kahveci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

​Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Kahveci, ilçede kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.

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