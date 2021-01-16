Gol düellosunda Göztepe, Konyaspor'u yendi
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'de Göztepe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Süper Lig'de en son Alanyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar 6 maç sonra galibiyete uzandı. Ara transfer döneminde Anderlecht'ten Göztepe'ye transfer olan Peter Zulj, Süper Lig'deki ilk maçında 2 gol kaydetti.
Süper Lig'de 6 maç aradan sonra galip gelen Göztepe puanını 22 yaptı. Üst üste ikinci kez yenilgiye uğrayan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.