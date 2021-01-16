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Jandarmadan 'Sizi çok seviyorum, videomu izlerseniz sevinirim' diyen çocuğa ziyaret

Anadolu Ajansı

KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde 156'yı arayarak, "Sizi çok seviyorum, paylaştığım videomu size armağan ediyorum, izlerseniz çok sevinirim." diyen çocuğu jandarma ekipleri ziyaret etti.

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İlçede yaşayan 9 yaşındaki Deniz Karaduman 156'yı arayarak sosyal medyada paylaştığı videoyu anlatıp jandarma personelinin izlemesini istedi.

Karaduman'ın bahsettiği videoyu izleyen jandarma personeli, küçük çocuğu ziyaret etmeye karar verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Hakan Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Bulut, evine giderek Karaduman'a askeri kamuflaj ve oyuncak hediye etti.

Deniz Karaduman ve kardeşleri ayrıca jandarma aracına binerek siren çaldı.

Karaduman AA muhabirine, polis ve jandarmayı çok sevdiğini, kendisinin de polis ya da jandarma olmak istediğini söyledi.

Baba Mustafa Karaduman da oğlunun cep telefonuyla video çekip sosyal medyaya yüklediğini anlatarak, "Sonra 156'yı arayıp, 'Sizi çok seviyorum, paylaştığım videomu size armağan ediyorum, izlerseniz çok sevinirim.' demiş. Devletimizden Allah razı olsun. Bizleri ziyaret ederek kamuflaj ve jandarma arabası hediye ederek çocuğumuzu sevindirdiler." dedi.

Zeynep Karaduman ise oğlunun küçüklüğünden bu yana polis ve jandarmayı çok sevdiğini dile getirerek ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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