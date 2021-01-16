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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'le telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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