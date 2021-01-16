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4 büyükler forvet transferi için Ahmed Kutucu'nun peşinde

Ahmed Kutucu’nun transferi için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

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Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu’nun transferinde son aşamaya geldi ancak genç futbolcunun oynama garantisi istemesi süreci duraklattı. Milli futbolcunun uygun maliyeti birçok kulübün ilgisini çekiyor. Ahmed Kutucu için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Schalke 04, 20 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli istemiyor. Alman kulübü, satın alma opsiyonunu ise 2 milyon Euro olarak belirledi. Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Ahmed Kutucu’nun durumu yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Ahmet Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi.

Milli futbolcu; santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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