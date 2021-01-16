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Beyoğlu'ndaki otelde korkunç olay: Mermi çekirdeği çenesinden girip alnından çıktı

Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda otel odasında elindeki tabancanın patlaması sonucu bir kişi başından yaralandı. Otel lobisine kanlar içinde inen şahıs, yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin durumu ağır.

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Olay, İstanbul Beyoğlu Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde konaklayan Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybeden yaralı bu halde lobiye inerek yardım istedi.

Daha sonra otel önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup beklerken polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Mucizevi şekilde hayatta kalan ve sedyeye yürüyerek binen yaralı daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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