Gazeteci Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest

ANKARA'da, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakılırken, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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Başkent'te Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağa Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu, dün farklı saatlerde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Selçuk Özdağ'a, cuma namazı için evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahlı ve sopalı grup saldırdı.

Özdağ, korumasının silahla havaya ateş açması sonucu 5 kişi olduğu belirtilen saldırganların elinden kurtuldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın başına 17 dikiş atıldı. Hastanede bugün de tedavisi devam eden Özdağ'ın, parmak kırığı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam hastanede Özdağ'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Davutoğlu, saldırıya tepki gösterdi. Polisin, olayın ardından kaçan saldırganların kimliklerini tespit ettiği ve yakalama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest

Öte yandan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun hafif yaralandığı, evinin önünde gerçekleştirilen sopalı saldırıyla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırı ile ilgili de polisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.