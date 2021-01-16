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Falcao Galatasaray'ın elinde patladı! Kimse istemiyor

ABD ekibi Portland Timbers’ın Falcao’ya talip olduğu iddia edilirken, dün Timbers kulübü, Kolombiyalı golcü ile ilgilendikleri haberlerini yalanladı.

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Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel Falcao, bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı. Ligin ilk yarısını kapatan Radamel Falcao, Madrid'e tedavi olmaya gidecek.

Galatasaray yönetiminin göndermek istediği Radamel Falcao elde kaldı. Son olarak ABD ekibi Portland Timbers'ın Falcao'ya talip olduğu iddia edilirken, dün Timbers kulübü, Kolombiyalı golcü ile ilgilendikleri haberlerini yalanladı.

1,5 ay daha yok
Daha önce adı Inter Miami ile de anılan Falcao, ABD dışından gelen teklifleri değerlendirmiyor. ABD'den de resmi teklif almaması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Falcao'nun 1.5 ay daha sakatlığının sürecek olması transferinin önüne ciddi bir engel koyuyor. Kolombiyalı sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek gibi duruyor.

Maaşı büyük yük
Galatasaray, yönetimi Falcao'nun yıllık 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için çözüm arıyor. Ancak Falcao'ya teklif olmaması yönetimin elini kolunu bağlıyor. Falcao'nun tedavisine İspanya'da devam ediliyor. Kolombiyalı'nın 10 gün daha burada kalacağı öğrenildi. Tedavisinin başarısı transferini direkt olarak etkileyecek.

“Falcao taraftar talebiyle yapılan bir transferdir”
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Falcao geldiğinde 60 bin kişi geldi stada. Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Bundan utanmıyoruz, eleştirmiyoruz. O gün İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin 1 Mayıs mitingleri haricinde en büyük toplantısıymış. Falcao çok değerli bir oyuncu. Ama sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde de sakat değildi. Geldiğinde çok yüklendi. Monaco kalması için 8 milyon Euro teklif etti ama kendisi “Attığım golün anonsunun hoparlörden anons edilince stadın sessiz kalmasından sıkıldım” dedi. Şimdi İspanya’da tedavisi sürecek. Falcao düzelecek ve gelecek. Ama kendisi “Ben şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum” derse ki, kendisine Güney Amerika ve Arap kulüplerinden teklif var, o zaman yardımcı oluruz” diye konuşmuştu.

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