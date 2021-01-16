Gaziantep FK- Kayserispor maç sonucu: 2-1
Gaziantep FK, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Gaziantep 34 puana yükselirken Kayseri takımı 16 puanda kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra ilk lig maçına çıktı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.
31’inci dakikada Kayseri’de Zoran Kvrzic, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu sonuçla tabelada üstünlük bulan Gaziantep ilk yarıyı önde kapamayı başardı.
İkinci yarıda Kayserispor beraberliği yakaladı. 61'inci dakikada gole adını yazdıran Kolovetsios oldu. Ancak maçta eşitlik kısa sürdü. 77'de Gaziantep kazandı. Maxim topu ağlara göndermeyi başardı. Karşılaşma Antep ekibinin galibiyetiyle son buldu.
20’nci haftada Gaziantep, Rizespor deplasmanına gidiyor. Kayserispor ise evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Gaziantep FK 11'i: Günay, Oğuz, Djilobodji, Olkowski, Toşça, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Kenan Özer
Kayserispor 11'i: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Fernandes, Lennon, Henrique, Kanga