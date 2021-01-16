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Galatasaray'a geliyor mu? Seri'nin menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Seri'nin menajeri, transfer durumu hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Jean Michael Seri için flaş bir açıklama geldi. Seri'nin menajeri Franklin Mala, oyuncusunun transfer durumu hakkında "Fulham'da kalma ihtimali yok, zaten kalmaması lazım. Benfica'dan benimle doğrudan temasa geçen kimse olmadı ancak sanırım kulüp ile oyuncu arasında bir görüşme olmuş. Galatasaray'ın ise bir ilgisi var. Ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Benfica'nın Real Betis'te oynayan William Carvalho transferini gerçekleştirememesi durumunda Seri'ye yöneleceği belirtilmişti.

Galatasaray'da geçen sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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