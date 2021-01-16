Demba Ba'dan maç sonrası sitem: Bizim şevkimizi kırıyor

Süper Lig'de 1-1 biten Başakşehir-Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Demba Ba, tartışmalı karar hakkında konuştu.

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Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, Sivasspor maçının ardından konuştu. 84'üncü dakikada Ba, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ancak faul düdüğü çalındı. Spor programlarında tartışmalara neden olacak pozisyon hakkında Ba, hakem Alper Ulusoy'a sitemde bulundu.

Gollerinin sayılmamasını eleştiren Ba, "Maçın hava şartlarından iptal edilmesi düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor." diye konuştu.