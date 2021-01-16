Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı. Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul’a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

Geliş günü yarın belli olacak

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

Özel uçakla gelecek

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut’un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

'Mesut Özil' paylaşımı

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yapıldı. Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" şarkısında "Gel Gündüzle Gece Olalım." mısralarının sonrasında taraftarların da çok sık kullandığı "Gel beraber mesut olalım" ifadeleri geliyor.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da, Mesut Özil için yapılan paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.