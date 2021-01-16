Medipol Başakşehir Sivasspor maçında kazanan yok! İki takıma da 1 puan

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Sivasspor haftayı 1 puanla kapattı. Başakşehir, Sivasspor kalecisinin hatası üzerine kazandığı çift vuruşta Aleksic ile golü buldu. Golden 4 dakika sonra Sivasspor'da Hakan Arslan takımına eşitliği getirdi. İlk yarıda gelen iki gol karşılaşmanın sonucunu belirledi. İki takım da puanını 23'e yükseltti.

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Süper Lig’in 19’uncu haftasında Medipol Başakşehir, Sivasspor’u konuk etti. Saat 16:00’da Fatih Terim Stadyumu’nda başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy görev aldı. Mücadelenin başlangıcında oldukça etkili olan kar yağışı oynanan futbolu büyük ölçüde etkiledi. İlk kritik pozisyonu 10’uncu dakikada Başakşehir yakaladı. Sağ çizgiden Aleksic’in çevirdiği meşin yuvarlak Demba Ba ile buluştu. Altıpasa yakın noktadan kaleyi yoklayan Ba, topu dışarı gönderdi.

14’te Başakşehir dejavu yaşattı. Aleksic topu çevirdi, penaltı noktasında müsait olan Ba, yine çerçeveyi bulamadı. Maçta ilk sarı kart dakika 20’de Başakşehir cephesine çıktı. Yatabare’ye orta alanda kayarak müdahale yapan Epureanu kart gören isim oldu.

Mücadelenin ilk yarım saatlik diliminde kesintisiz süren kar yağışı sahayı beyaz örtüye bürüdü. İki takım da kaygan zeminde top kayıpları yaşadı. İkinci kart 34’te çıktı. Ba’nın pasında savunmanın arkasına sarkan Crivelli’yi kayarak durduran Robin Yalçın sarı karttan kaçamadı.

Kaleci Ali'den büyük hata! 38’de kaleci Ali topu yere bıraktıktan sonra zeminin azizliğine uğradı. Top istediği gibi sekmeyince ikinci kez meşin yuvarlağı avuçladı, hakem Alper Ulusoy Çift vuruş düdüğü çaldı. Çift vuruş organizasyonunda Aleksic topu ağlara gönderdi. (1-0)

42’de Sivasspor’dan cevap geldi. Köşe vuruşunda Başakşehir topu bir türlü tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Sonrasında Gradel’in ortasında Hakan Arslan’ın kafa vuruşu, son şampiyonun filelerini sarstı. (1-1)

İkinci yarının başlamasıyla 54’te Sivasspor’un köşe vuruşunda top direkten dışarı gitti. Ön direkteki pozisyonda rol oynayan isim Robin Yalçın’dı.

84'te Ba kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak gol geçerli olmadı. Hakem Alper Ulusoy faul kararı verdi. Mücadelenin 7 dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi gelmedi. Her iki takım da 1 puana razı geldi.

Hakem Alper Ulusoy, mücadelede birçok kez karşılaşmayı duraklattı. Temizlik ekipleri, sahanın kar yağışı nedeniyle kapanın çizgilerini tekrar çizdi.

Gelecek hafta Başakşehir, Kayserispor’a konuk olacak. Sivasspor’u ise evinde bir zorlu maç daha bekliyor. Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Başakşehir'in 11'i: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare