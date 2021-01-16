Aydın'da korkunç trafik kazası: Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

AYDIN'da elektrik direğine çarpan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Erkan Ergun ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle aracın motorunun fırladığı görüldü.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Didim Akbük yolu Denizköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray Akkaya yönetimindeki 09 YN 841 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken sürücü Akkaya olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki Erkan Ergun ise yaralandı. Ergun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Akkaya'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.