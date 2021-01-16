CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a tepki; ''CHP HDP'nin militanı''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın TBMM çatısı altında yapmış olduğu basın toplantısında kullandığı ifadelere ardı ardına tepkiler gelmeye devam ediyor.

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CHP'li Engin Altay’ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kullandığı, “Uzman Çavuşlar ve Astsubaylar Ak Parti’nin militanı oldu” sözlerine, Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ak Partili Alpay Özalan'dan çok sert tepki geldi.

Enginyurt ve Özalan konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlarla CHP'li Engin Altay'ın ifadelerini kınadı. İşte o paylaşımlar

Ak Partiye laf söylemek veya hakaret etmek için, "Başçavuşlar Ak Parti militanı" demek insafsızlık, vicdansızlık ve VATAN EVLATLARINA HAKSIZLIKTIR. CHP'li bazı tipler! CHP başarılı olmasın diye, her boş lafı kullanmaya devam ediyorlar. BAŞÇAVUŞLAR KAHRAMANDIR

CHP, vatan için can verenlere ise saldırıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şerefli ordumuzun kahramanlarına "Militan" demiş. Demirtaş'ı savunan CHP, vatan için can verenlere ise "Militan" diyerek saldırıyor. CHP HDP'nin militanı, İyi Parti ise onların takiyyeci ortağı oldu.