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Malatya'da dini nikahlı çift boğazları kesik halde bulundu! 'Birbirlerini öldürdüler' iddiası

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da dini nikahlı çift birbirlerinin kanını akıttı. Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (32) çifti iddiaya göre tartışma sonrası birbirlerini bıçakladı. Kesin ölüm nedenlerini adli tıptaki otopsiler ortaya çıkaracak.

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Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında birlikte yaşan dini nikahlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz'ın 7 yaşındaki çocuklarının bağırma sesleri üzerine gelen komşular, çifti boğazları kesilmiş halde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kalbi duran çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birbirlerini bıçakla öldürdüler!                                                                            Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi.

Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden çiftin fotoğraflarına ulaşıldı.

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