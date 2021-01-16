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HABER /  EĞİTİM
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Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda EBA Mobil Destek ekipleriyle öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

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Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Uzaktan eğitimde gidilmemiş tek bir yer, dokunulmamış tek bir çocuk kalmasın diye mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız. Siz yeter ki isteyin çocuklarım, biz her daim yanınızdayız. Yollardaki tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkürler.”

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