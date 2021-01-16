Samsun'da otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı 4 kişiyi kuryeler kurtardı

Kısıtlama vaktinde feci kazanın haberi bu kez Samsun'dan geldi. İçerisinde 4 kişinin olduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçurumdan taş ocağına yuvarlandı. Kazada devrilen otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı.

Hayati tehlikeleri yok Yaralıları araçtan çıkaran kuryeler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

"İnsanlık görevimizi yaptık" Kazaya arkadaşlarının patlayan motosiklet lastiğini değiştirmek için geldikleri sırada şans eseri tanık olduklarını anlatan Hakan Akyol, "Sesi duyunca bir aracın uçtuğunu anlayarak bölgeye geçtik. Yaralı kardeşlerimizi araçtan çıkarıp ambulansa haber verdik. Biz insanlık görevimizi yaptık, inşallah durumları iyidir" dedi.