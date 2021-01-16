Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe'de Mesut Özil beklenirken bir diğer transfer İstanbul'a iniş yaptı. Sarı-Lacivertli takımın anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar futbolcu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı. Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.