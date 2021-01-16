BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar hatırası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Abone ol

Kar, bu yıl geçtiğimiz senelere nazaran kendisini geç hissettirişiyle birlikte "acaba yağacak mı?" sorularını beraberinde getirmişti.

Bu hafta ortasından itibaren ülke genelinde yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başlayan kar yağışı, gelişiyle birlikte tüm yurdu mutlu etti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından karın gelişini yaptıkları fotoğraf paylaşımlarıyla kutlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'kar temalı fotoğraf' akımına uydu.

Erdoğan'dan kar temalı paylaşım
Erdoğan resmi Instagram hesabından geçtiğimiz yıllardaki kar yağışıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..."

ÖNCEKİ HABERLER
Demba Ba'dan maç sonrası sitem: Bizim şevkimizi kırıyor
CHP'de 2 istifa birden: Osmaneli Belediye meclis üyeleri partilerinden istifa etti
Galatasaray'a geliyor mu? Seri'nin menajerinden transfer açıklaması
Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu!
Aydın'da korkunç trafik kazası: Elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest kaldı
Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Medipol Başakşehir Sivasspor maçında kazanan yok! İki takıma da 1 puan
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a tepki; ''CHP HDP'nin militanı''
Gaziantep FK- Kayserispor maç sonucu: 2-1
Yorumlar