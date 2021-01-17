Meral Akşener: Cumhur İttifakı'na katılmam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Söz Meclisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, KRT TV'de Çiğdem Akdemir’in sunduğu 'Söz Meclisi' programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtlayan Akşener, ittifak değişikliğiyle ilgili konuda açıklamalarda bulundu.

"Cumhur ittifakı'na katılmam"

Akşener açıklamasında, "Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir.

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil." dedi.