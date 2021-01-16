Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23.832'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 5 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 265'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.



