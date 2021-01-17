70 yıllık kimliğini yeniledi! İşte ilaç devi Pfizer'ın yeni logosu

Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen korona aşısına Türk profesör çiftin damga vurmasının ardından, bir Türk tasarımcı da Amerikan ilaç devinin yeni logosuna imza attı.

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Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Pfizer, 70 yıldır markayla özdeşleşen logosunu değiştirme kararı aldı. Şirketin yeni logosu için 18 aylık bir çalışma yapıldı, onlarca seçenek arasında Türk tasarımcı Sabri Akın’ın tasarımı seçildi.

Kariyerini New York- İstanbul hattında sürdüren Akın, çalışmasının Pfizer’ın yeni logosu seçilmesi sürecini anlattı: “ABD’nin önemli tasarım şirketleri ile çalışan, global şirketlere iş üreten bir tasarımcıyım. Pfizer’le yollarımız New York merkezli tasarım stüdyosu Team Design sayesinde kesişti. Team Design, Pfizer’ın yeni logosunu ve kurumsal kimliğini tasarlamak üzere atanmıştı. Ben de bu projeye dahil edildim. Şirketin kurumsal kimliğinin tasarlanması sürecinde yer aldım ve Pfizer tarafından seçilen logoyu tasarladım.”

‘Hap formundan yola çıktım’

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre 70 yıldır aynı logoyu kullanan bir şirketin tasarımını değiştirmenin riskli olup olmadığını sorduğumuz Akın şöyle konuştu: “Pfizer kurumsal kimliği yenilerken aklında kendini ecza ürünleri üreten kurumsal bir şirket profilinden çıkarıp, büyük hastalıkları tedavi eden, bilime ve insanlığa katkı yapan inovatif bir şirket olarak konumlandırmak vardı. Biz de bunu göz önünde bulundurarak şirketin ikonikleşmiş, 70 yıllık hap formundaki logosundan yola çıktık ve markanın devamlılığına, dönüşüme ve bilime yaptığı katkıyı vurgulayan DNA zincirine soyut bir referans veren yeni logosunu tasarladık.”

Facebook’a da tasarım yaptı

Lisansını Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamlayan ve ABD New York’ta serbest tasarımcı olarak çalışmalarını sürdüren Sabri Akın, aralarında Facebook, Apple, Nike, Snapchat’in de bulunduğu onlarca büyük şirket için tasarımlar yaptı.