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Angela Merkel'in Veliahtı Armin Laschet PKK'lıları çok üzecek! Öyle bir özelliği var ki...

ALMANYA'da Angela Merkel'in veliahtı Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Armin Laschet oldu. Laschet'in öyle bir özelliği var ki ülkedeki PKK'lıları çok üzecek..

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ALMANYA'da Angela Merkel, eylüldeki seçimlerde başbakanlığı bırakacak. Merkel'in yerine Hıristiyan Demokrat Birlik'in liderliğine Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı. Merkel’in yerine gelecek isim olan Armin Laschet'in PKK'yı çok üzecek özelliğini Ahmet Hakan yazdı. İşte o yazının ilgili bölümleri...

PKK'ya terörist demeyene çok kızıyor

Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Karşısında PKK’ya “terörist” demeyen biri vardı.
Ona öyle bir yüklendi ki...
Cumhur ittifakının bir üyesi olsa, ancak bu kadar yüklenebilirdi.
Yani demem o ki...
PKK’yı Almanya’da zor günler bekliyor.

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