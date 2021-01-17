Angela Merkel'in velaiahtı 'Türk Armin' oldu! Türk Armin kimdir?

ALMANYA'da Angela Merkel, eylüldeki seçimlerde başbakanlığı bırakacak. Merkel'in yerine Hıristiyan Demokrat Birlik'in liderliğine Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı. Partide Merkel’in halefi olan Laschet Başbakan adayı olacak mı?

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Almanya ve Avrupa’da gözler Hıristiyan Birlik Partisi’nin (CDU) dünkü kurultayına çevrilmişti. Almanya’nın en büyük partisinin üç liderden hangisini seçeceği Almanya’nın ve Avrupa’nın geleceği açısından büyük merak konusuydu. Dijital ortamda yapılan kurultayda üç aday yarıştı ve Başbakan Angela Merkel’in de isim vermeden işaret ettiği Armin Laschet (59) ikinci turda ipi göğüsledi.

Kutuplaşmaya karşı bir isim

Türk nüfusun en yüksek olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Laschet kurultayda güçlü bir konuşma yaptı ve partinin sağ kanadını temsil eden güçlü rakibi Friedrich Merz’e atfen “Kutuplaştırmak kolay, ama önemli olan bütünleştirici olmak. Hoşlanmadığımız insanlarla da görüşmeliyiz. Merkezdeki bir parti için belirleyici olan devamlı uzlaşma aramaktır” diyerek ortaya hitap etti.

Ayrıca ülkede güçlenen aşırı sağ tehlikeye karşı uyaran ve demokrasiyi korumaya çağıran Laschet, aşırı sağ tarafından öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine dikkat çekerek, “Biz ülkemizin aşırı sağ teröristler ve onların zihinsel kundakçıları tarafından parçalanmasına izin vermeyeceğiz dedi.

İkinci turda ipi göğüsledi

Birinci turda Laschet 380, Merz 385, Norbert Röttgen ise 224 oy aldı. Bin delegenin yarıdan fazlasının oyunu alan aday çıkmadığı için en fazla oy alan Merz’le Laschet arasında ikinci tur oylamaya gidildi. Laschet 521 oy alarak Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin yeni Genel Başkanı seçildi. Friedrich Merz’e ise 466 oy çıktı.

Başbakan adayı kim olacak?

CDU liderini seçti ama 26 Eylül seçimlerinde kimin başbakan adayı olacağı henüz açıklık kazanmadı. Başbakan adaylığında parti lideri öncelik sahibi. Ancak salgındaki performansıyla Sağlık Bakanı Jens Spahn ile kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik lideri Markus Söder’in de adı başbakanlık yarışı için geçiyor. Laschet partide Merkel’in haleflerinden olsa da başbakanlıkta da halefi olup olmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.

3 yıldır Kuzey Ren Vestfeyla Başbakanı

59 yaşındaki Armin Laschet 30 Haziran 2017’den beri 18 milyon nüfusuyla Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başbakanı. Hür Demokratlarla (FDP) eyaleti yönetiyor.

Armin Laschet genç yaşta aktif siyasete atıldı. Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk ve gazetecilik okudu ve bir süre gazetecilik yaptı. 18 yaşında Hıristiyan Demokrat Birlik partisine üye oldu. 4 yıl federal meclis, 6 yıl Avrupa Parlamentosu milletvekilliği, 5 yıl Kuzey Ren Vestfalya eyaleti uyum bakanlığı yaptı.

Almanya'nın ilk uyum bakanıydı

2005’te Almanya’nın ilk uyum bakanı olarak tarihe geçti ve o zamana kadar “Almanya bir göç ülkesi değil” diyen partisine karşı “Almanya’nın göçe ve yüzde 38’i 6 yaşın altında olan göçmen çocukların yükselmesine ihtiyacı var” dedi.

Armin Laschet 2011 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Avrupa baskılarında haftada bir gün toplumsal çeşitlilik üzerine köşe yazıları yazmaya başladı. İlk yazısında Türkiye’de kadınların Almanya ve Avrupa’dan çok daha fazla üst mevkilerde çalıştığına vurgu yaptı.

Hıristiyan Demokratları Almanya’da Alman vatandaşlığına geçerek önemli bir seçmen potansiyeli oluşturan Türk toplumunu özellikle dikkate almaya çağıran Laschet, bu politikasıyla parti içinde “Türk Armin” olarak anılmaya başlandı. Aşırı sağın bu adı biraz da onu kötülemek için kullandığı iddia edilmişti.

Armin, Türkiye'ye nasıl bakıyor?

Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında çok sıkı bağların kurulmasını savundu. 2017’de Türk-Alman ilişkilerinin zor günler geçirdiği dönemde de Türkiye’nin önemini vurguladı ve 2019’da Düsseldorf’ta Alman Türk Ekonomi Günü’nde yaptığı konuşmada “Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi.

Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Köln’de Merkez Camisi’nin açılış törenine eyaletin başbakanı olarak gitmedi. Köln Bonn havalimanında kendisini karşılamaya gelen Laschet’in elini tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gel camiyi beraber açalım” dedi, ancak o kamuoyu baskısından çekindi.