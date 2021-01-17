Milli Savunma'daki köstebek casusun zulalarından milyonlar euro ve lira çıktı

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki (SSB) birçok kritik projeyi yabancılara verdiği iddia edilen SSB eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in ev, kasa ve bankadaki zulalarından para fışkındı. Evinden 1.5 milyon Euro, banka hesabından 7.5 milyon lira, kiralık kasasında ise 3.5 milyon lira ee geçirildi.

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Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki (SSB) birçok kritik projenin ihalesine ilişkin bilgileri yabancı firma temsilcileriyle paylaştığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 12 Ocak’ta MİT ve polisin ortak yaptığı baskında yakalanan şüphelilerden SSB eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” suçundan tutuklandı.

Evde, bankada, kasada saklamış

Şüpheli Yusuf Hakan Özbilgin’in evinde 1.5 milyon Euro, banka hesabında ise 7.5 milyon TL ele geçirildi. Hakan Özbilgin'in ifadesinde, bir kiralık kasada 3 milyon Euro’su daha olduğunu söylediği bildirildi. Hakan Özbilgin'e sorgusunda, SSB ile iş yapan firma yöneticilerinden şüpheli E.A.D. ile aralarında bir para alış-verişi olup olmadığı soruldu.

Evdeki 1.5 milyon Euroyu bakın nasıl savundu

Hakan Özbilgin, “E.A.D.’yi 5-6 yıldır babası M.D. vasıtasıyla, babasını da SSB ile iş yapması nedeniyle tanırım. Aralıkta ofisinde buluştuğumuzda, evine bırakmak için arabama bindi ve elinde bir çanta vardı. Eve girdiğinde çantayı unuttuğunu fark ettim. Arayıp söylediğimde bilahare alacağını söyledi. Çantada para olduğunu ama ne kadar olduğunu bilmiyordum” dedi.

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Hakan Özbilgin'e tapelerdeki, “E.A.D.’nin firmasının SSB ile olan ihale dosyasını inceleyip, ‘yardımcı olduğu’, şirket çalışanı Tuğba hanımdan para dolu zarfı aldığı” kayıtları hatırlatıldı. Hakan Özbilgin, “O gün bir zarf teslim etmiş olabilir. 1.500 TL civarında borç aldığım para olabilir” dedi. 3 şüpheli E.Ö., E.A.D. ve M.S.A. rüşvet suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tapedeki paşada soruldu

Şüpheli eski proje müdürüne, 4 Ağustos 2019 tarihinde S.Ç. isimli kişiyle yangın söndürme uçakları ihalesine ilişkin yaptığı görüşme ve görüşmede geçen “orada paşa vardı ya” şeklindeki diyalogda geçen paşanın kim olduğu soruldu. Yusuf Hakan Özbilgin, “Yangın söndürme uçakları ile benim bir alakam yoktur. Ruslara satılması için S.Ç.’nin tanıdığı varsa onlarla ilgilen şeklinde bir görüşmedir. Adı geçen paşayı tanımam ama emekli olduğunu biliyorum” iddiasında bulundu.