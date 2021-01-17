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Fransa, Almanya ve İngiltere'den ortak açıklama: İran'ın çalışmalarından endişeliyiz

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyduklarını belirterek, Tahran yönetimine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

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Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyduklarını belirterek, Tahran yönetimine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanlıkları sözcüleri, konu ile ilglil ortak yazılı açıklama yaptı.

İran'ın metal uranyumun üretimi için çalışmalara başlamasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, İran'ın metal uranyum üretmesinin hiçbir sivil güvenirliliği bulunmadığı ve potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğu ifade edildi.

Yükümlülüklerini derhal yerine getirme çağrısı
Açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın metal uranyum üretmeme ve bu konuda 15 yıl boyunca araştırma yapmama konusunda taahhüt verdiği vurgulanarak, İran'a bu eylemine son verme ve nükleer anlaşmayı sürdürmeyi istemesi halinde anlaşmadaki yükümlülüklerini derhal yerine getirme çağrısı yapıldı.

İran, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bilgilendirdiğini ve ilk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanacaklarını duyurmuştu.

İran ile 2015'te imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı, İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Uzmanlar, metal uranyumunu nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

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