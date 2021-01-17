Kanserle mücadele ediyordu! Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya (87) bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu Ekrem Gökkaya 4 gün önce Bartın Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Usta oyuncu bugün bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekrem Gökkaya kimdir?



1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan ilk kişi Ekrem Gökkaya’dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.

Bilinen filmleri:

Turist Ömer Arabistan'da (1969)

Keloğlan'la Can Kız (1972)

Şeytan (1974)

Kılıç Aslan (1975)

Avanak Apdi (1978)

Korkusuz Korkak (1979)

Gerzek Şaban (1980)

Atla Gel Şaban (1984)