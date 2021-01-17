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"Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması" hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir hizmetin daha başladığını belirtti. Koç, "Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması hizmeti de e-Devlet Kapısı'nda açıldı." dedi

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 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 2008'de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı'nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetin buradan verildiğini söyledi.

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmetlerin verilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koç, "e-Devlet Kapısı'nda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdik. Bu kez üniversite öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Başvurusunun Alınması hizmetini e-Devlet Kapısı'ndan sunmaya başladık." diye konuştu.

Dilekçeyle talepte bulunma ihtiyacı ortadan kalkacak

Kendi isteğiyle veya çeşitli sebeplerle kredi/burs ödemesi sonlanan öğrencilerin, uygun olduğu takdirde ödemeleri yeniden e-Devlet'ten açabileceklerini ifade eden Koç, "e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak bu hizmetle dilekçeyle talepte bulunma ihtiyacı ortadan kalkacak ve süreç çevrim içi bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek." bilgisini verdi.

Koç, ödeme açmanın 5 nedenle yapılabileceğine dikkati çekerek, bunlardan ilkinin "vazgeçme" yani öğrencinin kendi isteğiyle vazgeçtiği kredi/bursu yeniden açtırabilmesi olduğunu bildirdi.

İkinci olarak, "kayıt dondurma" sebebiyle kredi/bursu kesilen üniversite öğrencilerinin yeniden açma işlemini e-Devlet'ten yapabileceğini aktaran Koç, "Üçüncüsü, kayıt yenilenmediğinden dolayı kesilen kredi/burs yeniden açılabilir. Dördüncü olarak hazırlık uzatma yani öğrenicinin üniversitede okuduğu hazırlık sınıfı sebebiyle kesilen kredi/bursu açtırılabilir." ifadelerini kullandı.

Koç, beşinci olarak ise "hareketsiz hesap" yani Ziraat Bankasına yatırılan kredi/bursa ait hesabın belirli bir süre işlem görmez ve hareketsiz hesaba dönüşmesi halinde kesilen kredi/bursun yeniden açtırılabileceğini dile getirdi.

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