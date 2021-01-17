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Demirören Holding, Azerbaycan'da devlete ait piyango şirketinin yönetimini devralıyor

Demirören Holding, Azerbaycan'da devlete ait piyango şirketinin yönetimini almaya hazırlanıyor.

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Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilen her geçen gün daha da iyiye giderken, Demirören Holding'den yeni bir yatırım adımı geldi.

Türkiye'de Milli Piyango'nun işletme hakkını İtalyan ortağıyla 10 yıl süreyle ele alan Demirören Holding, bu kez Azerbaycan'da piyango şirketinin yönetimini ele alacak.

Bakü yönetimi, devlete ait piyango şirketi Azerlotereya'nın yönetimini Demirören Holding'e ait YMT Şans BV adlı şirkete verme kararı aldı.

Devir işlemleri 6 ay içerisinde tamamlanacak.

Kararname, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalandı.

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