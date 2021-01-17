Merkez Bankası'ndan 20.9 tonluk altın satışı

Merkez Bankası eylül ayında gerçekleştirdiği 45.5 tonluk altın satışının ardından kasımda 20.9 ton altın sattı. Uzmanlar, TCMB'nin döviz rezervi ihtiyacını karşılamak için satış yapmış olabileceğine işaret etti.

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Dünya Altın Konseyi (WGC) kasım ayına ilişkin resmi altın rezervleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz kasım ayında 20.9 tonla dünyada en çok altın rezervi en çok düşen merkez bankası oldu.

WGC konuyla ilgili değerlendirmesinde Türkiye'de iç talebin artması sebebiyle bankalarla TCMB arasındaki altın alışverişinin arttığını, bunun da rezervlerde düşüşe neden olduğunu belirtti. Moğolistan Merkez Bankası 2.4 tonla kasım ayında TCMB'nin ardından altın rezervi en çok düşen merkez bankası oldu.

Buna karşılık Özbekistan 8.4 tonla altın rezervini en çok artıran ülke olurken, bu ülkeyi 3.1 tonla Katar, 2.8 tonla Hindistan ve 1.7 tonluk alımla Kazakistan takip etti. Dünya genelinde kasım ayında altın rezervlerinde 6.5 tonluk düşüş yaşandı.

İlk 11 ayda alımlarda açık ara lider

Kasım ayındaki satışa rağmen TCMB, 2020'nin ilk 11 ayında altın rezervlerini 134.6 altın ton artırdı. 11 ayın 9'unda net artış yaşandı. İlk 11 ayda böylece açık ara dünyanın altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Ocak-Kasım 2020 döneminde Türkiye'nin ardından resmi altın rezervlerini en çok artıran ülkeler 38 tonla Hindistan, 27.4 tonla Rusya, 23.9 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 14.5 tonla Katar ve 6.8 tonla Arjantin oldu.

Bu gelişmelerle beraber Türkiye 547 tonla kasım itibarıyla dünyada en çok resmi altın rezervi bulunan 11. ülke oldu.

Dünyada en çok resmi altın rezervi bulunan ülkeler:

ABD 8.134 tonla dünyadaki en büyük resmi altın rezervine sahip. ABD'yi 3.362 tonla Almanya ve 2452 tonla İtalya takip ediyor.